"اقتصادية أبوظبي" تنبه المراكز التجارية بضرورة الالتزام بشروط إعادة فتح أبوابها

المصدر: وام

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إدارات المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي بشأن الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها بشأن إعادة فتح أبوابها أمام الزوار والمتسوقين حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / وذلك في ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من أول مايو الجاري.

و قال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة في هذا الصدد إنه تم حتى الآن منح خمسة تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية في إمارة ابوظبي وجاري العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجي.

و أكد أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية ..

الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محال هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات .. مشيرا إلى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أي خلل ضرورة هامة ينبغي التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.

و دعا البلوشي أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.

و شدد على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحال والمطاعم ما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم أفراد المجتمع كافة.

و أوضح أن على المتسوقين من أفراد المجتمع مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بين الساعة 12 ظهرا و التاسعة مساء بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام و الاقبال الشديد على المراكز في توقيت معين .. ما يستوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاما تجنب الدخول للتسوق حفاظا على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.

و ذكر أن مسؤولية تطبيق الشروط و التعليمات لإعادة افتتاح المراكز التجارية في أبوظبي لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية بل هي أيضا مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين الذين يتوجب عليهم التعاون والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعا المرحلة الراهنة.

و قال راشد البلوشي إن دائرة التنمية الاقتصادية و بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية تعمل على تنفيذ توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يحقق سلامة و صحة المجتمع ..

مشيرا إلى تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة للتأكد وبشكل مستمر من مدى انضباط إدارات المراكز التجارية بشأن تنفيذ الشروط والتعليمات وكذلك مراقبة حركة المتسوقين والتزامهم بالتعليمات المنوطة بهم.

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