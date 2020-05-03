الإمارات ضمن أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

جاءت الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً في مؤشر أقوى الاقتصادات الناشئة من حيث القوة المالية، والذي نشرته أمس مجلة "إيكونيميست"، محتلة المرتبة 17 عالمياً متقدمة على الهند والتشيك وماليزيا ورومانيا والبرازيل وكرواتيا.

وقام المؤشر الذي ضم 66 دولة بقياس القوة المالية للدول على أساس ديونها العامة والأجنبية، وكلفة الاقتراض وغطاء الاحتياطي. وحظيت الإمارات بتصنيف عال من حيث انخفاض كُلفة ا الاقتراض، وانخفاض الدين العام والغطاء الاحتياطي والديون الخارجية والتي صنفها المؤشر ضمن الدول الآمنة.

وتصدرت المؤشر بوتسوانا تلتها تايوان وكوريا الجنوبية وبيرو وروسيا في المركز الخامس.

فيما جاءت السعودية في المركز 8 والصين 10. وحلت الكويت في المركز 22 والمغرب 26 ومصر 37 والعراق 45 وعمان 58 والبحرين 63 ولبنان 65. وتذيلت فنزويلا المؤشر في المركز 66.

ويشار إلى أن احتياطي الثروة السيادية الإماراتي القوي الذي يبلغ 1.16 تريليون دولار وهو الأعلى في المنطقة يشكل عاملاً رئيسياً في استقرارها المالي وملاءة لاقتصادها من أي صدمات خارجية.

وكانت وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" ذكرت أن الإمارات ودول الخليج الأخرى التي تمتلك صناديق ثروة سيادية قوية هي في وضع أفضل لاستيعاب الصدمات الخارجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز