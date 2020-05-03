78 % نمو عمليات الشراء عبر الهواتف المحمولة

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت عمليات الشراء باستخدام محافظ الدفع عبر الهواتف المحمولة، نمواً ملحوظاً بنسبة 78 % في محال الهايبر ماركت في الإمارات خلال الربع الأول 2020، مقارنة بالربع الأول 2019.

ودعت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات المستخدمين عبر المنطقة لاستخدام بدائل أكثر أماناً فيما يتعلق بعمليات الدفع، بما في ذلك اعتماد تطبيقات خدمات الدفع الرقمية من دون تماس، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وضمان عدم تعرضهم للفيروسات والميكروبات عندما يقومون بعمليات الشراء داخل المتاجر. وتوفر خدمة «سامسونغ باي» خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، للعملاء في الإمارات طريقة ملائمة لشراء ما يحتاجونه من المتاجر بشكل آمن بالاعتماد على خدمة الدفع دون تماس.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم الأعمال والهواتف النقالة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «تعمل خدمة سامسونغ باي على تعزيز سلامة المستهلكين من خلال السماح لهم بإجراء خدمات الدفع دون تماس.

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