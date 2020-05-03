مالية الشارقة تطلق خدمة خصم دون رسوم

المصدر: (الشارقة- البيان)

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي دون رسوم لعملية شحن المحفظة الرقمية لنظام الإيصال الذكي (تحصيل)، حيث جاءت هذه الخطوة تماشياً مع الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها دولة الإمارات والعالم على حد سواء، وتوجيهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين من الدوائر الحكومية المحلية والشركات والأفراد وتمكينهم من إتمام معاملاتهم دون الحاجة للخروج من المنزل.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الدائرة تسعى لإطلاق الخدمات المميزة التي تفيد الشركات والأفراد وحتى الجهات الحكومية، وتعمل على دعم أعمالهم وإنجاز معاملاتهم باحترافية عالية.

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