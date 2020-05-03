474 محلاً في دبي ملتزمة بالضوابط ولا مخالفات

المصدر: دبي- البيان

نفّذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حملة تفتيش جديدة، على المحال والمنشآت التجارية، المسموح لها ممارسة أنشطتها خلال المرحلة الحالية من خطة إعادة فتح الأسواق في الإمارة. ولم تسفر الحملة التفتيشية عن أي مخالفات أو عمليات إغلاق لمحال أو منشآت تجارية، ، وقد بلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 474 محلاً.

ويؤكد عدم وجود أي مخالفات أو عمليات إغلاق، حجم التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، وعدم القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

تفتيش

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 394 محلاً، دون إغلاق أو مخالفة أو تنبيه أي محل. وقد تركزت الحملة التفتيشية على المحلات المتواجدة في نايف، السطوة، الرفاعة، الضغاية، ابوهيل، الراشدية، القصيص، الكرامة، محيصنة، سوق الذهب، فريج المرر.

كما قام فريق العمل الميداني بالتفتيش على 4 مراكز تجارية، في منطقة ديرة وأسفر عنها 14 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي وعدم وجود أي مخالفات، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 80 محلاً.

حملات متواصلة

امتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة. من جانب آخر، تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية.

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