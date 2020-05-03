179 % نمو رخصة «تاجر» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

تشهد رخصة «تاجر»، التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي في 2017، لتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل الشركات الناشئة في دبي، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، لما تمتاز به من سهولة وأمان، وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم إصدار 943 رخصة «تاجر» جديدة، بنمو قدره 179 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، تم إصدار 102 رخصة في شهر أبريل الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي لرخص «تاجر» الصادرة عن اقتصادية دبي حتى الآن 5353 رخصة، ما يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات.

وتسهم رخصة «تاجر» بدعم النمو الإيجابي للتجارة الإلكترونية في الإمارات، وتشجيع أعداد متزايدة من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، كما تُمكّن الشركات من مواجهة التحديات خلال الظروف الاستثنائية والتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا»، لا سيما أنها تعد إطاراً تنظيمياً معتمداً من اقتصادية دبي لتأسيس وقيادة الأعمال عبر الإنترنت وضمان استدامتها.

فرص جديدة

ووفرت الرخصة فرصاً جديدة للعديد من الأنشطة المبتكرة والقطاعات الناشئة، من خلال إيجاد حلول موثوقة للشركات الناشئة الطموحة والروّاد الشباب، والتسهيلات الضرورية لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية للدخول إلى الأسواق، واختبار منتجاتها وخدماتها الجديدة، من خلال طرحها على المستهلكين، وحفزها على التوسع والانطلاق في عالم التجارة والأعمال على نطاق أرحب.

وتصدرت مجموعة «تكنولوجيا المعلومات» التي تضم 17 نشاطاً، قائمة المجموعات في رخصة «تاجر» الصادرة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، تليها «الأزياء والموضة» بـ33 نشاطاً، ومن ثم «الخدمات الشخصية والتجارية الأخرى» بـ 13 نشاطاً، في حين استحوذت مجموعة «الحفلات» على 8 أنشطة، و«تحضير الطعام» على 7 أنشطة.

ويصل إجمالي المجموعات المشمولة في رخصة «تاجر» إلى 87 مجموعة متنوعة، بينما يمكن إضافة عشرة أنشطة إلى الرخصة الواحدة، شريطة أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط، ويتصدر نشاط «خدمات التدريب لتطوير أسلوب الحياة» قائمة الأنشطة المرخصة منذ إطلاق الرخصة، يليه نشاط «خدمات التسويق عبر قنوات التواصل الاجتماعي» و«خدمات إدارة المشاريع» و «إدارة التسويق» و «البوابات الإلكترونية».

واكتسبت الرخصة اهتماماً كبيراً بين سيدات الأعمال اللواتي استحوذن على 60% من التراخيص الصادرة حتى الآن، الأمر الذي يؤكد دور رخصة «تاجر» في تمكين رائدات الأعمال، للاستفادة من القنوات المبتكرة لإطلاق مشاريعهن بنجاح.

ويمكن الحصول على رخصة «تاجر» من أي مكان، وذلك بزيارة الموقع dedtrader.ae، واتباع بعض الخطوات البسيطة: إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور؛ إدخال تفاصيل العنوان وحسابات قنوات التواصل الاجتماعي للمشروع؛ تحديد النشاط والاسم التجاري، وأخيراً، دفع الرسوم واستلام الرخصة إلكترونياً.

وتمنح رخصة «تاجر» العضوية في غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية والمزايا الأخرى، بما في ذلك التسهيلات المصرفية، الحصول على رمز العميل الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عبر dubaitrade.ae، وخدمات التوظيف المؤقت؛ المشاركة في المعارض والمؤتمرات والورش التدريبية، عرض المنتجات في نقاط البيع الاستهلاكية، وتوفير مساحة عمل.

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