«سمانا» تؤكد تسليم المشاريع في موعدها

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت شركة «سمانا» للتطوير العقاري أن مشاريعها الجارية في دبي لم تتأثر بفيروس (كوفيد 19)، لأن عقاراتها موزعة بين المشترين الأفراد، وليس المستثمرين بالجملة، إضافة إلى ذلك، فإن مشاريعها مستدامة، موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مع بصمة كربونية منخفضة، مشددة على أن العمل في مشاريعها يجري على قدم وساق، وسيتم التسليم في المواعيد المحددة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الإدارة الفعالة لحكومة الإمارات تضمن التدفق السلس لأعمال المواقع الإنشائية في أرجاء الدولة، ما يعزز التزامنا بالتسليم في الموعد المحددة لمشروعنا الأول «سمانا جرينز»، والذي هو الآن في طور التشطيب، ومن المقرر أن تخرج رسالة التسليم بغضون أسابيع.

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