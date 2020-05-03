«الغاليريا جزيرة المارية» يفتتح مرافقه للجمهور

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلن مركز التسوق «الغاليريا جزيرة المارية» عن إعادة فتح مرافقه، أمس، وذلك وفقاً للتعميم، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وفي إطار توجيهات سوق أبوظبي العالمي بصفته الجهة التنظيمية لجزيرة المارية، وذلك بشأن إعادة تشغيل مراكز التسوق والمراكز التجارية، بعد استكمال إجراءات الفحص اللازمة، حيث استوفى المركز بنجاح كل المتطلبات الاحترازية للصحة والسلامة.

وبموجب هذه التحديثات التي صدرت فسوف يتسنى الآن للمرافق، التي بدأت عملياتها فعلياً في «الغاليريا»، وهي متاجر التجزئة والصيدليات ومحلات السوبر ماركت، بدء عملياتها مجدّداً. وسوف تبدأ صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر استقبال عملائها وفق نظام الحجز المُسبق، بما يضمن تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية اللازمة.

وبالنسبة لمرافق الترفيه في المركز، مثل دور السينما ومناطق الألعاب، فسوف تظل مغلقة، فيما يُسمح لمحلات الطعام والمشروبات استقبال الزبائن في مجموعات بحد أقصى شخصين لكل طاولة، وبما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية لكل محل. وسوف تستمر هذه المطاعم في تقديم خدمات التوصيل إلى المنازل أو الاستلام في المحل، مع خيارات التوصيل من خلال الإنترنت إذا تطلب الأمر.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»: «تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي بإعادة تشغيل الأنشطة التجارية، وفي إطار تدابير السلامة التي نتبعها، فنحن ملتزمون بحماية سلامة وصحة السكان والجهات المستأجرة والمتسوقين والموظفين جميعاً.

ويسعدنا أن نستقبل الزائرين والمتسوقين مجدّداً، مع اتباع السياسات والتعليمات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتأكيداً على ضمان سلامة الجميع فإننا سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب سوف نواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطبيق تدابير السلامة، انطلاقاً من حرصنا على أن تبقى صحة وسلامة زائرينا في مقدمة أولوياتنا».

وفي إطار التأكد من تطبيق إجراءات السلامة في «الغاليريا»، فقد تم تثبيت أجهزة مسح حراري ورصد درجة حرارة الجسم في جميع مداخل المركز، بهدف فحص الزائرين والموظفين. كذلك يتم تطبيق برنامج صارم للتنظيف والتعقيم، مع التأكد من نشر أجهزة وعبوات تعقيم اليدين على امتداد مناطق عدة بالمركز، وفي داخل كل متجر.

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