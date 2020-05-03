«رفيق» أول متجر إلكتروني لمشاريع الديكور بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح مؤسس تطبيق «رفيق» رائد الأعمال الإماراتي، خميس الشرياني، أول متجر إلكتروني متخصص بالمشاريع الإنشائية، والديكور في الدولة «متجر رفيق»، ويُعتبر الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتيح للعملاء تصفح تصاميم أفضل المهندسين والمصممين العالميين، إلى جانب سهولة المقارنة بين أسعار المقاولين المحليين للراغبين في تصميم منازلهم في الدولة.

يأتي هذا تماشياً مع رؤية الحكومة لتبنى أفضل الممارسات البيئية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال المقاولات والصيانة والتصميم، والذي يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً وتميزاً على الصعيدين المحلي والإقليمي.

كما يعتزم مؤسس التطبيق القيام بتوسيع رقعة نشاطه، ليشمل مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في ظل النمو المطرد للعلامة التجارية والقيمة العالية، التي يقدمها لعملائه.

وقال خميس الشرياني: «يسرنا الإعلان عن إطلاق أول متجر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من العاصمة أبوظبي، وهو امتداد لنجاح تطبيق رفيق، الذي استطاع حتى الآن استقطاب أكثر من 70,000 عميل وما يزيد على 5000 فني أخصائي في مجال الصيانة والديكور، وتحت إشراف أكثر من 1000 منشأة مرخصة لتقديم خدمات الصيانة المنزلية وخدمات الديكور المنزلي.

وتتمثل مهمة متجر «رفيق» في الارتقاء برحلة صاحب المنزل في إنشاء وصيانة منزلة، لتصبح تجربة تسوق فريدة وممتعة، تتيح له التنقل بين مراحلها بسلاسة ويقين بجودة الأعمال التي سيقوم بتنفيذها.

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