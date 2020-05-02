مراكز التسوق في الشارقة تستعد لمعاودة العمل وتستقبلكم في هذه الأوقات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

واصلت مراكز التسوق بالشارقة استكمال استعداداتها لاستقبال الزوار اليوم، من خلال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي نصت عليها توجيهات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وذلك منذ الثانية عشرة ظهراً وحتى التاسعة مساء.

و يتضمن قرار الدائرة السماح بإعادة فتح مراكز التسوق والمولات وصالونات الحلاقة، والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية.

اشتراطات

وأكدت الدائرة أن إعادة افتتاح هذه القطاعات مشروط بتطبيق التدابير والشروط المحددة في التعميم، وستقوم فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وبالتعاون والتنسيق مع فرق بلدية مدينة الشارقة بالتأكد من الالتزام بتلك الشروط، ومن أهم التدابير تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يومياً، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات.

إلى جانب تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتكون ساعات العمل في المراكز التجارية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتستثنى محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت والصيدليات بحيث تعمل 24 ساعة.

وعلى جميع مرتادي المراكز التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والازمات.

تبليغ

وأوضحت اقتصادية الشارقة أنه يجب على مراكز التسوق تركيب أجهزة كاشفة للحرارة في مداخل المراكز، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، والتأكد من أن جميع مرتادي المركز يرتدون كمامات وقفازات، والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه اصابة بمرض كورونا للجهات المختصة، واستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

إضافة الى وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين، بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المراكز التجارية والمحال.

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