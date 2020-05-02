بنوك تُعيد افتتاح فروعها مع قيود مؤقّتة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت بنوك وطنية عن إعادة افتتاح فروعها التي تم إغلاقها مؤقتاً بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي «كورونا» عملاً بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات المعنية بدولة الإمارات بشأن تخفيف قيود الحظر.

وأضافت البنوك، في رسائل وجهتها لعملائها أخيراً عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، أن فروعها العاملة ستزاول نشاطها لساعات عمل أقصر خلال شهر رمضان الفضيل.

وكان مصرف الإمارات المركزي، دعا البنوك العاملة في الدولة إلى تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في البنوك بنحو ساعتين يومياً، مؤكداً أن كافة البنوك عليها أن تفتح قاعات فروعها لفترة لا تقل عن 3 ساعات يومياً بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية من بعد الظهر، ما عدا أيام الجمعة.

وأوضحت البنوك أنه عملاً بتوجيهات الصحة والسلامة السائدة سيتم مواصلة تطبيق بعض القيود المؤقتة على خدمات الفروع، بحيث يشمل ذلك الصرف النقدي للشيكات الصادرة عن أطراف ثالثة وإيداع المبالغ النقدية دون 100 ألف درهم لحسابات العملاء من الأفراد ودون 500 ألف درهم لحسابات الشركات والمشاريع الصغيرة وسحب المبالغ النقدية دون 15 ألف درهم لحسابات العملاء من الأفراد ودعت البنوك عملاءها إلى استخدام المنصات المصرفية الرقمية لإنجاز المعاملات اليومية.

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