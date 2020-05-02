تغيير عنوان الإنترنت «IP» يُعرّض للمساءلة القانونية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن قيام مستخدمي الشبكة المعلوماتية بتغيير العنوان البروتوكلي «IP address» يعرّضهم للمساءلة القانونية.

وأوضحت في نشرة توعوية أمس أنه وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

و«العنوان البروتوكلي» أو ما يعرف بـ«الإنترنت بروتوكول – IP»، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، هاتف محمول، آلة طابعة أو غيرها ويكون مرتبطاً بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت ويُشكّل الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.

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