دبي ضمن أفضل الوجهات العائلية افتراضياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

لا يزال بالإمكان اختيار وتجربة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العائلية في العالم من خلال مجموعة من الأنشطة عبر الإنترنت التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها معاً من منازلهم، من خلال منظومة التعلم والعمل عن بعد، والتفاعل الافتراضي الذي أصبح المعيار الجديد في ظل «كوفيد 19» حسبما نشرته «سكوتسمان» أمس.

وقالت الصحيفة الاسكتلندية: إن في وسع الجميع الاستمتاع ببث مباشر من دبي بأفضل المواهب المحلية في اللياقة البدنية والطهي والرقص والمسرح والفنون والكوميديا والمزيد الذي يصل إلى بيتك مباشرة من خلال تطبيق جدول فعاليات دبي «دبي كالندر»، دليل الترفيه والأحداث في المدينة الذي يبث أسبوعياً من الأربعاء إلى السبت عبر صفحة «مباشرة من دبي» على إنستغرام.

وسلط التقرير الضوء على بعض من تجارب الإثارة التي يمكن ببساطة الاستمتاع بها عن طريق البقاء في المنزل. قائلاً من خلال تشجيعهم على التعرف على عجائب دبي المعمارية، يمكن جعل الأطفال يستفيدون جيداً من مهاراتهم الفنية لتسليط الضوء على هذه المعالم من خلال مقاطع فيديو سهلة المتابعة ودروس فنية.

وعرج على برواز دبي الهيكل الأيقوني الذي يؤطر مناظر خلابة وعميقة لدبي القديمة والجديدة كما أنه بمثابة جسر مجازي مثير للإعجاب يربط ماضي الإمارة الغني بمستقبلها الواعد.

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