«الإمارات للمزادات» الأكثر تحميلاً على «جوجل بلاي» و«أبل ستور»

المصدر: دبي - البيان

تَصدّر التطبيق الذكي لشركة «الإمارات للمزادات» قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً وتشغيلاً على الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة اللوحية، على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، وذلك منذ بداية شهر إبريل، كما شهد التطبيق ارتفاعاً غير مسبوق في عدد التحميلات من قبل عشرات آلاف المستخدمين منذ دخول شهر رمضان، ما يشكل دليلاً على جودة التطبيق والمحتوى المتميز الذي يقدمه، فضلاً عن التعليقات الإيجابية التي يتلقاها من قبل المستخدمين.

وأكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»، أن تبوؤ تطبيق الشركة الذكي هذه الصدارة على أكبر متجرين للتطبيقات الذكية على مستوى العالم، يعد مؤشراً على تميز دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة اليوم في مقدمة الصفوف من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بكافة القطاعات.

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