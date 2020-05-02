4.1 % ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف تقرير مركز رأس الخيمة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في رأس الخيمة بنسبة 1.29 %، خلال الفترة ما بين مارس 2019 ومارس 2020.

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية بنسبة 4.1 %، وارتفعت مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.7 %، وذلك للارتفاع الذي شهدته أسعار البترول مقارنة بالعام الماضي، وشهدت مجموعة التعليم زيادة سنوية بنسبة 1.2 %، كما ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة سنوية 2.9 %، وذلك لتطبيق الضريبة الانتقائية خلال شهر ديسمبر عام 2019، وانخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1 %، وذلك لانخفاض أسعار الإيجارات بالإمارة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ونسبة التغيير بين مارس 2019 ومارس 2020، في قطاع الأغذية والمشروبات نمواً بنسبة 4.15 % خلال مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019، ونمو التبغ بنسبة 2.86 % خلال الفترة نفسها، والملابس والأحذية 0.04 %، وخدمات النقل 3.73 %، والترويح والثقافة 0.95 %، والتعليم 1.18 %، والسلع والخدمات المتنوعة 0.03 %، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.99 %، كما انخفض قطاع التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.36 %، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 1.54 %.

وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في رأس الخيمة انخفاضاً بنسبة 0.03 %، خلال الفترة ما بين فبراير ومارس 2020، فيما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات 1.6 %، نتيجة للزيادة التي شهدتها بعض السلع الغذائية بسبب انتشار كورونا ، وارتفعت مجموعة الترويح والثقافة 1.5 %، وذلك لزيادة الطلب على بعض السلع بسبب جائحة كورونا مثل اشتراك القنوات الفضائية، وألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، والكمبيوترات المحمولة والطابعات، وأجهزة الآيباد، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.2 %، فيما انخفضت مجموعة المطاعم والفنادق 1.6 %.

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