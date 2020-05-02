«حرة عجمان» تربط خدماتها الرقمية ببوابة الدفع الذكي

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي، في خطوة من شأنها أن تتيح قنوات وطرق دفع متنوعة تلبي احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين والشركات التي تتخذ من إمارة عجمان مقراً رئيسياً لها.

جاء الربط بموجب اتفاقية جرى توقيعها عن بُعد، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) من قبل فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية. وقالت فاطمة سالم: سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة المالية في عجمان لدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة وتقديم خدمات استثنائية تعزز جودة الحياة وتتمحور حول المتعامل وتحقيق سعادته. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات التي تخدم المستثمرين على اختلاف مستوياتهم.

وأضافت: إن ربط خدماتنا الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة المالية في دعم الدوائر الحكومية لتحقيق استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية. وبفضل هذا التعاون، أصبحت عمليات الدفع لخدماتنا أكثر سهولة وسلاسة نظراً لتعدد قنوات وطرق الدفع التي تقدمها البوابة. وتشمل خدماتنا تأسيس شركة جديدة، الترخيص، التجديد، التصريح والعديد من الخدمات الأخرى.

من جانبه، قال مروان أحمد آل علي: يسعدنا أن نكون من أوائل الداعمين لمنطقة عجمان الحرة لتتمكن من تحويل كافة خدماتها إلى رقمية ومستعدون لبذل المزيد في سبيل تعزيز تنافسية عجمان وترسيخ مكانتها في التحول الرقمي

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