تقرير يطالب بتقييم وثائق التأمين على الممتلكات

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير أصدرته شركة «مارش» المتخصصة في مجال وساطة التأمين واستشارات المخاطر، أن تقييم وثائق التأمين على الممتلكات خلال تفشي جائحة «كوفيد 19» يدعم أداء الشركات ويساعدها على تعزيز فرصها للصمود وتحقيق الانتعاش؛ ما سيضعها في مركز متقدّم عن منافسيها عند انتهاء الأزمة الحالية.

وقد دفعت الجائحة العديد من الشركات للبحث عن وثائق تأمين على الممتلكات وغيرها كإجراء احترازي للتخفيف من الخسائر المالية. وفي التقرير الذي صدر مؤخراً، تنصح شركة مارش المؤسسات على العمل عن كثب مع شركات الوساطة والاستشارات التي تتعامل معها للتغلب على أي تحديات محتملة.

وقال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي لشركة مارش الشرق الأوسط وإفريقيا: «في ظلّ جائحة كوفيد 19، نشجّع جميع الشركات على التواصل مع مستشاري التأمين الذين يتعاملون معهم لفهم وثائق التأمين ودورها في تغطية أي خسائر مالية مستمرة. ومع التغيرات السريعة التي تشهدها الإجراءات الحكومية على مستوى العالم يومياً، فمن الضروري جداً أن تعمل الشركات الآن على تقليل حدة التغييرات في أعمالها».

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