أبوظبي تفتح سوق مركز مدينة زايد بكامل طاقته التشغيلية

المصدر: أبوظبي -عبد الحي محمد

قامت بلدية أبوظبي اليوم الجمعة بفتح سوق مركز مدينة زايد الرئيسي للخضار والفواكه واللحوم والأسماك بكامل طاقته التشغيلية، وتوافد المستهلكون على المركز الذي يقع في قلب مدينة أبوظبي لشراء احتياجاتهم الغذائية.

وسمحت بلدية أبوظبي بفتح أحد أبواب السوق لدخول المستهلكين وحددت موظفي أمن لتوقيع الكشف الحراري على المستهلكين بينما أغلقت كافة الأبواب الأخرى.

ويعد سوق مركز مدينة زايد هو أقدم أسواق أبوظبي وتشرف عليه بلدية أبوظبي ويتميز بأنه يضم محلات لبيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك تحت مبنى واحد عكس سوق ميناء زايد.

ويرتاد غالبية المواطنين والمقيمين في أبوظبي سوق مركز مدينة زايد لموقعه الحيوي في المدينة، إضافة إلى جودة منتجاته وانخفاض أسعارها.

كما يضم السوق مركز لبيع منتجات حصاد مزارعنا التابعة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة العين كما تشرف جمعية أبوظبي للصيادين على سوق السمك الموجود في سوق مركز مدينة زايد.

وأغلقت بلدية أبوظبي السوق منذ أكثر من شهر في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمواجهة فيروس كورونا، وغاب عنه تجار الخضروات واللحوم والأسماك لأول مرة منذ إنشائه.

وأعرب مواطنون ومقيمون عن سعادتهم بافتتاح السوق بكامل طاقته التشغيلية خاصة أن عملية إعادة الافتتاح تزامنت مع شهر رمضان حيث يضاعف المستهلكون مشترياتهم الغذائية.

وأكد المواطن ناصر الهاملي أنه افتقد السوق خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه يعتمد عليه في تلبية احتياجاته الغذائية منذ أكثر من ربع قرن، حيث يتميز السوق بجودة منتجاته.

كما أنه يتميز بالشمول، حيث توجد فيه الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والبيض تحت سقف واحد، فضلاً عن أن أسعار محلاته جيدة جدا مقارنة بأسعار المراكز التجارية المجاورة له، كما أن السوق يتميز بأنه يقع في وسط مدينة أبوظبي وموقعه حيوي واستراتيجي وسهل الوصول إليه.

وأوضح المقيم محمود عبد العظيم أن افتتاح سوق مركز مدينة زايد جاء ليسد فراغا تسبب فيه إغلاق سوق الخضروات والفواكه الرئيسي في ميناء زايد، مشيرا إلى أنه اضطر إلى شراء احتياجاته الغذائية من الخضروات والفواكه خلال الشهر الماضي من المراكز التجارية الكبرى ولاحظ ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

كما يتميز السوق ببيع الخضروات والفواكه بالجملة وليس القطاعي مما يشكل وفرا جيدا للمستهلك خاصة أن أسعار محلات سوق مركز مدينة زايد أقل كثيرا من المراكز التجارية الملاصقة له.

وأشار عبد الله عبد المنعم أن سوق مركز مدينة زايد يتميز بأنه سوق متكامل ويتواجد فيه اللحوم والأسماك المحلية والمستوردة الطازجة والبيض بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن السوق يخضع لرقابة قوية من بلدية أبوظبي.

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