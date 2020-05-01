إعادة فتح مركزي ياس مول والجيمي مول غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي إعادة فتح مركزي ياس مول في أبوظبي والجيمي مول في العين ابتداء من 2 مايو، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الاحترازية والوقائية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعادة افتتاح مراكز التسوق والمراكز التجارية.

وسيتم تشغيل المراكز التجارية بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، مع تقليل مساحات ركن السيارات، وخفض معدلات إشغال المطاعم.

وتبدأ ساعات العمل طوال شهر رمضان المبارك من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل لمتاجر السوبرماركت والصيدليات، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً لجميع المنافذ الأخرى.

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