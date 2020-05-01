تنظيم الاتصالات: تغيير عنوان الانترنت البروتوكلي «IP» يعرض للمساءلة القانونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ان قيام مستخدمي الشبكة المعلوماتية بتغيير العنوان البروتوكلي «IP address» يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضافت الهيئة، في نشرة توعوية اليوم، انه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخري وذلك بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها.

و«العنوان البروتوكلي» أو ما يعرف بــ «الإنترنت بروتوكول – IP»، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، هاتف محمول، آلة طابعة، أو غيرها، ويكون مرتبط بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت ويُشكّل الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة، وهذا هو جوهر شبكة الإنترنت.

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