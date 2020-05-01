إطلاق خدمة "نون يومي" لتوصيل أغراض البقالة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "نون"، منصة التسوق الرائدة محلياً، عن إطلاق خدمة "نون يومي" لتوصيل كل أغراض البقالة والسلع الأساسية طازجة إلى المستهلكين ثاني يوم داخل إمارة دبي من خلال استخدام تطبيق "نُون".

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كل الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.

وتختبر "نون" خدمة "نون يومي" منذ عدة أشهر، وقررت بدء تشغيلها لتلبية احتياجات العملاء في ظل الأوضاع الحالية، حرصاً على توفير خدمة تسوق آمنة وسريعة لكل المقيمين في دبي.

وبإمكان المستهلكين من مختلف شرائح المجتمع في إمارة دبي استخدام خدمة "نون يومي" على تطبيق "نون للتسوق" لطلب أغراض البقالة وغيرها من العديد من المنتجات مثل الخضراوات والفواكه الطازجة والمخبوزات والألبان واللحوم ولوازم البيت وطعام الأطفال وغيرها من السلع الأساسية، وستصل إلى باب المنزل في اليوم التالي بكل أمان وبدون حد أدنى للطلب.

نافذة متنوعة

وأكد سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، "أهمية دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية لترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري تنافسي ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل والاستثمار، ولا سيما في الظرف الاستثنائي الذي نمر به اليوم.

وأوضح أن خدمة "نون يومي" تضمن تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف الاحتياجات اليومية بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن تطبيق "نون للتسوق" يعد نافذة متنوعة بخيارات التسوق جاءت لتلبي حجم الطلب المتزايد في المجتمع مع الالتزام بالتدابير الاحترازية فيما يخص الصحة والسلامة العامة للمستهلكين وموظفي توصيل الطلبات.

عبور الأزمة

وفي هذا الإطار، علّق محمد العبار، مؤسس "نون": "نفتخر بخدمة العملاء في الإمارات وتلبية احتياجاتهم، حيث تحوز خدمة توصيل أغراض البقالة في اليوم الثاني ثقة واعتماد العملاء والمقيمين، وتلبي طلباتهم مع التزامهم بالبقاء في منازلهم، لافتاً إلى أن خدمة "نون يومي" تُعدُّ الفصل الجديد في قصة "نون"، واستمراراً لرحلتنا كشركة أُسِّست في المنطقة لخدمة أهلها.

ورأى أنه "مع الدعم القوي من اقتصادية دبي، يؤكد إطلاق هذه الخدمة عزمنا وإرادتنا القوية معاً على عبور الأزمة والاستعداد لما هو قادم عند تحسن الأوضاع".

خلّك في البيت

من جانبه، قال فراز خالد، المدير التنفيذي لـ"نون": "صحة وسلامة عملائنا تأتي في مقدمة أولويتنا، والقدرة على إطلاق "نون يومي" خلال هذه الظروف الصعبة وتوفير كل ما يحتاج إليه العملاء من أغراض البقالة وطلبها من منازلهم مصدر فخر لي ولكل فريق نون، مبيناً أن خدمة "نون يومي" ستكون 100% بدون تواصل، إذ يتم الدفع مسبقاً أونلاين، وترك الطلبية أمام الباب بكل هدوء وبلا اتصال.

وأكد اتخاذ "نون" العديد من التدابير الوقائية لضمان سلامة العملاء ومندوبي التوصيل، مثل تعقيم كل المنشآت ومواد التغليف والصناديق ومراقبة نظافة المستودعات وموظفي التوصيل للحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على حرص "نون" على حصول كل المقيمين على احتياجاتهم الأساسية من بيوتهم، دعماً لحملة #خلك_في_البيت التي تقودها الحكومة والسلطات الإماراتية.

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