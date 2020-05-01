1.1 مليار أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك دبي الإسلامي 1.11 مليار درهم أرباحاً عن الربع الأول من 2020 مواصلاً تحقيق نتائج مربحة في ظلّ أوضاع استثنائية، يشهدها الاقتصاد العالمي، اعتمد البنك خلالها نهجاً مدروساً ومحافظاً لاستحداث مخصصات احتياطية إضافية، بما يقارب 1.5 مليار .وبلغ إجمالي الدخل 3.559 مليارات، مقابل 3.407 مليارات في الربع الأول 2019، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 29.8 ٪، دون أوجه التوافق المتوقعة من الاستحواذ على «نور بنك»، والتي سيتم تحقيقها لاحقاً على مدار العام.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة البنك: «سارع القطاع المصرفي في الإمارات، إلى تقديم الدعم الأساسي اللازم للمصارف والمتعاملين مع مختلف تدابير الإغاثة والتحفيز بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار دولار، جرى تنفيذها بما يتماشى مع توجيهات الهيئات التنظيمية».

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