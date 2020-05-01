الأسهم المحلية تُحلّق بـ 82 ملياراً مكاسب في أبريل

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 82 مليار درهم خلال تداولات أبريل الماضي على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن «كورونا»، لكنها تعززت بتحسن معنويات المستثمرين بعد حزم المحفزات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني في مجابهة تحديات الجائحة إضافة إلى الفتح التدريجي لمراكز التسوق وعودة صعود البورصات العالمية وأسواق النفط.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن المكاسب المحققة في الأسواق دليل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة، إذ دائماً ما تعرف البورصات بأنها «مرآة» للاقتصاد، فبنموه تزدهر وبانكماشه تتراجع.

وصعد سوق دبي 14.41% أو ما يعادل 255.3 نقطة، مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ أبريل 2015، ليغلق عند 2026.61 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف مارس الماضي مع ارتفاع قطاع النقل 26.12% والعقار 23.28% والاستثمار 13.6% والبنوك 8.48%.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 495.68 نقطة أو 13.27% محققاً أكبر صعود شهري منذ يونيو 2014، ليقفل عند 4230.37 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 12 مارس الماضي، مع ارتفاع قطاع الاستثمار 63% والطاقة 16.9% والعقار 16.7% والبنوك 12.3% والاتصالات 10.6%.

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