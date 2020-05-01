الأسهم القيادية تمنح الأسواق مكاسب بـ 1.74 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي 1.74 مليار درهم بختام جلسة أمس، وسط عمليات شراء انتقائية، استهدفت أسهم البنوك القيادية بعد مكاسب البورصات العالمية وتحسّن أسعار النفط.وصعد سوق دبي 1.12% إلى 2026.61 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، وزاد سوق أبوظبي 0.2% إلى 4230.37 نقطة بدعم رئيس من أسهم البنوك والعقار. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية 444.12 مليوناً بواقع 285.3 مليوناً لـ«دبي» و158.8 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 383.9 مليون سهم منها 316.8 مليوناً بـ«دبي» و67.12 مليوناً بـ«أبوظبي» عبر 7811 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.67% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.88% و«دبي الإسلامي» 2.23%، وزيادة "الاستثمار" 0.51% مع صعود «شعاع» 5.49% و«دبي المالي» 1.23%، وصعود "النقل" 0.82% بدعم «أرامكس» 2.37% و«الخليج للملاحة» 1.14%.وانخفض "العقار" 0.41% مع تراجع «داماك» 3.26% و«ديار» 2.35% و«الاتحاد العقارية» 2.24% و«إعمار للتطوير» 0.43% و«إعمار العقارية» 0.36%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط بـ52.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 41.85 مليوناً، تلاه «جي اف اتش» 25.58 مليوناً. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع 7.9%، فيما كان «عُمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.25% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي الإسلامي» 1.41%، وزاد "العقار" هامشياً 0.02% بدعم «رأس الخيمة العقارية» 0.27%. وانخفض "الاتصالات" 1.15%، وتراجع "الطاقة" 2.78%، ونزل "الاستثمار" 2.29%.

وتزعّم «أدنوك للتوزيع» النشاط بـ30.59 مليون درهم، تلاه «الدار» 28.18 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 21.18 مليوناً. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 14.24%، فيما كان «العين الأهلية للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.97%.

تسييل

وعمدت المؤسسات نحو التسييل، باستثمار 21.36 مليون درهم، منها 19.18 مليوناً في دبي، و2.2 مليون في أبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بواقع 19.18 مليوناً في دبي و2.2 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* صادقت الجمعية العمومية لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، وفقاً للإجراءات المتطلبة، إلى جانب عدم توزيع أرباح على المساهمين، وانتخاب مجلس إدارة جديدة لدورة السنوات الثلاث المقبلة.

* انتخب مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» سيف درويش أحمد الكتبي، رئيساً لمجلس الإدارة، وناصر سيف ماجد المنصوري، نائباً له.

* وافقت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، وسوف يكون آخر يوم شراء للاستحقاق لمساهمي سوق دبي المالي في 13 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ التوزيع في 21 من الشهر نفسه.

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