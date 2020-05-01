وزارة المالية تنجز مجموعة أنظمة متميّزة عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

حققت وزارة المالية مجموعة من الإنجازات المتميزة في مجال تطبيق الأنظمة المالية الاتحادية، خلال فترة العمل عن بُعد، في تأكيد جديد لجاهزية هذه الأنظمة في تطبيق الحلول الرقمية والإلكترونية، بما يسهم في الارتقاء بخدمة المتعاملين، ويبرهن على تميّز الوزارة العالمي في مجالات العمل المالي الحكومي.

وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة: إن الوزارة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات استباقية عدة لتطوير وتحديث كل الأنظمة المالية عبر تبنيها للتقنيات الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة؛ لخدمة مختلف الجهات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وأضافت: «في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضتها جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، استطاعت وزارة المالية أن تحافظ على استمرارية العمل دون تأثّر أو انقطاع، ونجحت في الحفاظ على سلاسة الإجراءات والعمليات بكفاءة تامة من خلال توفير كل خدماتها عن بُعد عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، لضمان استمرارية مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع».

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