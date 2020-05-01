1.33 مليار تصرفات عقارات دبي بأسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 1.33 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.18 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم و253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 114 مليوناً.

وسجلت الرهونات 689.42 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 603.21 ملايين درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 86.21 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 302 مليون درهم ورهن في أم الشيف بقيمة 111 مليوناً.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 72.25 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم وأخرى بمنطقة ند الحمر بقيمة 8 ملايين.

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