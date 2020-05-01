2.5 مليار دولار تمويلات من «سيسكو كابيتال» لدعم استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «سيسكو كابيتال»، ذراع التمويل التابعة لشركة «سيسكو»، برنامج استمرارية تصريف الأعمال الجديد في الإمارات، ويُقدم البرنامج المصمم للمساعدة في التخفيف من التحديات المالية الناتجة عن جائحة «كورونا»، تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار للمؤسسات على مستوى العالم للوصول إلى الحلول التي تحتاجها للحفاظ على استمرارية العمل وإنتاجية شركاتها، والحفاظ على سلامة موظفيها ودعم مجتمعاتها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس، شركة سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: تبذل حكومة الإمارات جهوداً حثيثة للحفاظ على استمرارية الأعمال والحفاظ على السلامة العامة، ويمثل طرح سيسكو المحلي لبرنامج استمرارية الأعمال دليلاً على جهودنا المشتركة لدعم المشاريع المحلية.

ويتضمن برنامج استمرارية الأعمال الجديد عطلة مدفوعة مقدماً لمدة 90 يوماً ويسمح للعميل بتأجيل 95 % من تكلفة منتج أو أحد الحلول الجديدة حتى عام 2021، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على أعمالهم وزيادة تدفقاتهم النقدية. واعتباراً من يناير 2021 سيقوم العملاء بعد ذلك بسداد دفعة شهرية بناءً على إجمالي المبلغ الممول والمدة المتبقية من التمويل.

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