«مواصفات» تطلق حملة «اعرف ما تأكل»

المصدر: دبي - البيان

تنفذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حملة توعوية وطنية على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة، تحت عنوان «اعرف ما تأكل» لزيادة وعي الجمهور بالمواصفات القياسية الإماراتية المتعلقة بالغذاء، والتي تسهم في رفع مؤشرات السلامة والأمان لدى المستهلكين في الدولة، في مسعى لتعزيز درايتهم بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الإماراتية، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية الحالية وبقاء المستهلكين في المنازل.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات» أن رسائل الحملة التي تستمر حتى منتصف يونيو تتنوع بين التركيز على تبسيط المعلومات حول المواصفات القياسية واللوائح الفنية تتعلق بالأغذية، مثل المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية، والدهون المتحولة، وبيض المائدة، والمواصفات القياسية المتعلقة باشتراطات البيانات التغذوية، المواصفات القياسية ذات العلاقة ببطاقات المواد الغذائية، المواصفات القياسية ذات العلاقة بالادعاءات الصحية والتغذوية، وكيفية قراءة بطاقة البيان للمنتجات الغذائية، والنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية، وغيرها.

وأكد المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات، أنه تم اعتماد منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة في تويتر وإنستغرام حرصاً على ضمان وصول المعلومات إلى المتابعين، وفي أي وقت، وبما يتناسب مع بقاء المستهلكين في المنازل، وسيتم تقديم محتوى مرئي ومسموع ومقروء، يتناسب مع مختلف شرائح المستهلكين، ويحقق لهم الاستفادة المعلوماتية المطلوبة وبما يضمن تحقيق الهدف المنشود من الحملة وتعزيز الوعي الصحي لفئات المجتمع.

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