35547 حملة تفتيشية بأبوظبي في 29 يوماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملاتها التفتيشية على أسواق الإمارات منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نفذت 5223 حملة تفتيشية على الأسواق، خلال الأسبوع الأول من الشهر المبارك، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت ومخالفة 4 منشآت، وإنذار 4 أخرى. واحتلت المطاعم المرتبة الأولى في الحملات التفتيشية بنحو 1591 حملة وبنسبة 30.5%، تليها مراكز بيع الخضراوات بنحو 1249 جولة تفتيشية وبنسبة 23.9% ثم منافذ البيع والبقالات بنحو 1018 جولة وبنسبة 19.5%. وكثفت الدائرة منذ نهاية مارس الماضي بشكل غير مسبوق حملاتها التفتيشية على الأسواق، وخلال الفترة من 30 مارس إلى 28 أبريل بلغ عدد الحملات التفتيشية 35 ألفاً و547 حملة تفتيشية، تم تنظيمها على مدار 29 يوماً.

وشدد حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة على أن الدائرة كثفت حملاتها التفتيشية على الأسواق مع بداية شهر رمضان، بهدف تشديد الرقابة والتأكد من وجود معروض وافر من السلع خاصة الأساسية وتوعية الجمهور بأساليب الشراء الصحيح.

وشملت الجولات التفتيشية لدائرة التنمية الاقتصادية 10 أنواع من المنشآت شملت منافذ البيع والبقالات، مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك، المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي، الصيدليات، منشآت التحقق من المستلزمات الصحية، مراكز التسويق، الأندية الرياضية والصالونات النسائية، محلات الصرافة، سكن العمال. وأسفرت الجولات عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 315 عقوبة، تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار، وبلغ عدد المنشآت المغلقة 10 محلات ومطاعم وأندية، كما تم توجيه 77 مخالفة، إضافة إلى 238 إنذاراً.

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