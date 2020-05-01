«عُمان للتأمين» تُطلق منتجاً متعدد المزايا للمنازل

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة عُمان للتأمين، منتج تأمين شامل على المنازل، بحيث يتم التأمين من خلاله على جميع محتويات المنزل، ويوفر تغطية لأصحاب المنازل والمستأجرين. ويوفر المنتج بالأساس، حماية لمحتويات المنزل، مثل الأدوات المنزلية والممتلكات الثمينة والمسؤوليات القانونية، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات العادي.

وقال جوليان أودري، رئيس التأمين الشخصي في شركة عُمان للتأمين: «نفخر بطرح المنتج الجديد، الذي يعزز من مجموعة عروضنا الخاصة بتأمين الأفراد، حيث إن منتج التأمين الشامل على المنازل، هو حزمة تأمين شاملة ومرنة، ذات أسعار معقولة لحماية ممتلكات متعاملينا، كما أنها سهلة الفهم، وسهلة الشراء، وتوفر إجراءات مباشرة في حالة تقديم المطالبات، لذا نعتقد أنها عامل أساسي لضمان تجربة سلسة للمتعاملين».

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