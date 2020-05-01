عروض رمضانية من «دوكاتي» الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة ريفليوشنز للأكسسوارات، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة المسعود»، والموزع الرسمي للدراجات النارية «دوكاتي» في الإمارات، عن حزمة من العروض الخاصة للعملاء، في إطار حملاتها السنوية خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت الشركة عن طرح منتجات مختارة من «دوكاتي»، بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 20 %، في حين سيحظى العملاء بفرصة الاختيار من مجموعة واسعة من طرازات دراجات «دوكاتي 2018»، بخصم يصل إلى 30 %، وذلك في صالة عرض ومركز الخدمة الواقعين في شارع الشيخ زايد. وفتحت صالة العرض الحديثة، أبوابها مجدداً، أمام الزوار، بعد قرار تخفيف القيود المفروضة من قبل السلطات المختصة في الإمارات، في سبيل الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد.

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