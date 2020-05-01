11 % ارتفاع أسعار الحجر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي ارتفاع متوسط سعر مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 11.8%، وكل من «أنابيب (PVC)» بنسبة 8.9%، ومجموعة «أنابيب (uPVC)» بنسبة 4%، وانخفاض متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 11.5% وكل من مجموعة «الطابوق» بنسبة 8.2 % ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 8.1% وذلك في تقريره حول حركة أسعار مواد البناء الرئيسية في أبوظبي خلال مارس مقارنة بفبراير 2020.

وبالمقارنة بمارس 2019، أظهر التقرير ارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.4%، ومجموعة «الأسمنت» بنسبة 4.2%، ومجموعة «أسلاك/‏‏ للمبنى» بنسبة 3.2%، وانخفاض متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 13.9%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 10.9%، ومجموعة «العمالة» بنسبة 9.8%.

وخلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، أوضح التقرير ارتفاع متوسط أسعار كل من مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 5.0%، ومجموعة «أسلاك/‏‏ للمبنى» بنسبة 4.5%، ومجموعة «أسلاك/‏‏ الأبراج السكنية» بنسبة 2.7%، وانخفاض متوسطات أسعار كل من مجموعات «العمالة» بنسبة 3.7%.

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