إعادة افتتاح «سوق التنين» بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، والتي تملك وتدير دراغون مارت (سوق التنين)، عن فتح أبوابه مجدداً.

وتعود الوجهة المعروفة بمبيعات الجملة والمنتجات المخفّضة للعملاء من التجار والمستهلكين، ما يساعد المتسوقين الذين يسعون لتوفير المال، كما يدعم آلاف الشركات الصغيرة.وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز: فخورون بمساعدة أكثر من 3,000 شركة صغيرة ومتوسطة على استئناف أعمالها. وقد شهد الموقع الإلكتروني لدراغون مارت وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي سيلاً من الاستفسارات حول إعادة الافتتاح، ما يؤكد مدى شعبية هذه الوجهة.

وعبر المستأجرون في دراغون مارت عن سعادتهم بإعادة فتح أبوابهم للزوار. ويعمل دراغون مارت وفقاً للتوجيهات الحكومية، ويضع الأولوية للسلامة والراحة. وقد شهد قبل الافتتاح عملية تعقيم واسعة النطاق كما خضع جميع موظفي خدمة العملاء لاختبارات «كوفيد 19». وتم إنشاء نفق للتعقيم لموظفي المتاجر وسائقي خدمات التوصيل، مع زيادة عدد أفراد الأمن لمزيد من الأمان. ويتم تطبيق التدابير الحكومية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة لجميع المستأجرين والزوار، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتحديد السعة القصوى للزوار بـ 30%، فضلاً عن برنامج التعقيم المستمر على مدار 24 ساعة.

جميع المتاجر في دراغون مارت مفتوحة حالياً، عدا الوجهات الترفيهية مثل صالات السينما والمجمّع الرياضي على سطح المبنى وفابي لاند، التي لا تزال مغلقة التزاماً بالتوجيهات الحكومية. ويفتح دراغون مارت أبوابه هذا الأسبوع لينضم إلى نخيل مول وابن بطوطة مول وجولدن مايل غاليريا ومراكز بافيليون في المجتمعات السكنية التابعة لـنخيل. وساعات العمل الحالية في دراغون مارت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً طيلة أيام الأسبوع، ويفتح سوبرماركت كارفور أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

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