محمد العبار: "إكسبو 2021 دبي" سيوحد العالم للاحتفال بانحسار كورونا

المصدر: دبي- سيد صالح

أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، عن أمله بأن يكون معرض "إكسبو 2021 دبي" فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانحسار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأجرى العبار مقابلة تليفزيونية اليوم مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، للتعقيب على إعادة فتح "دبي مول"، أكبر مركز للتسوق على مستوى العالم من حيث المساحة، والمملوك لــ "إعمار مولز" التابعة.

وكان "دبي مول" قد أعاد فتح أبوابه للجمهور هذا الأسبوع ولكن بضوابط صارمة، وذلك بعد إغلاقه لمدة تجاوزت شهر التزاماً بتعليمات حكومة دبي في إطار جهودها لاحتواء الجائحة.

وأفاد العبار بأن "دبي مول" يستقطب عادة 80 مليون زائر سنوياً للتسوق من متاجره ومنافذه التي يبلغ عددها الإجمالي حوالي 1,300 متجر.

وقال رئيس "إعمار العقارية": "ستخوض مدن العالم بصفة عامة هذه التجربة الصعبة وستتعايش مع التغيرات الناجمة عنها، وربما تتعايش بعض المدن على نحو أفضل من غيرها. ويتوقف هذا الأمر على عدة اعتبارات، منها حجم المدينة، السياسة التي تنتهجها حكومة كل مدينة، وغيرها من العوامل".

وأضاف العبار بقوله: "ولأن دبي لا تعتمد على النفط، فأعتقد أنها ستعود إلى حالتها الطبيعية بصورة تدريجية. سنعود جميعا إلى ما كنا عليه قبل الجائحة، وستؤول الأمور إلى وضع أفضل".

وسُئِلَ العبار عن توقعاته بشأن التوقيت الذي ستستغرقه دبي كي تعود لحالتها الطبيعية، فقال: "أنا بطبيعتي من المتحفظين في نظرتي إلى هذه الأمور. وأعتقد أن عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية مرهونة بالتوصل إلى لقاح لفيروس كوفيد-19، وهي مسألة ضرورية لا مفر منها".

وتابع بقوله: "ما نريد أن نقوله للناس هو أننا لا يمكن البقاء خائفين في منازلنا. لقد تعلمنا من التجربة، وقامن الحكومة بعمل مدهش. لذا، دعونا الآن نجرب هذا التغيير، ولنجربه بحذر وبعد اتخاذ الضوابط اللازمة، دعونا نقدم مثالاً جيداً للعالم".

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة بشكل تدريجي. وسيأخذ الأمر مساره على مدى العام الحالي حتى نهايته ما لم تكن هناك أي مستجدات بشأن كوفيد-19، ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعي خلال الربع الأول من العام المقبل أو النصف الأول منه على أقصى تقدير".

واختتم العبار المقابلة بالإجابة عن سؤال يتعلق بتوقعاته لــ "إكسبو 2021 دبي"، فقال: "آمل أن يكون اللقاح ضد الفيروس متوافراً قبل موعد المعرض الدولي، وحينئذِ سيكون الحدث فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانتهاء هذه الفترة العصيبة".

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