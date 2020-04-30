سياحة أبوظبي تتكفل برسوم فحص كورونا للمتعاملين مع الأغذية بالفنادق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحملها لتكاليف ورسوم فحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19» لجميع العاملين المختصين بالأغذية والمشروبات في الفنادق والمنشآت السياحية.

وأضافت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه: «نظراً للوضع الحالي للأعمال التجارية، ستقوم الدائرة بتغطية التكلفة المرتبطة بالاختبار الأولي وأيضا الاختبار الثاني المقرر كل أسبوعين وذلك للعاملين في مجال الأغذية فقط».

ودعت الدائرة الفنادق والمنشآت السياحية في الإمارة إلى ضرورة أرسال جميع المعلومات الخاصة بالموظفين المقرر إجراء الفحص لهم مع ارقام هواتفهم المحمولة مع التأكد من دقة جميع المعلومات المقدمة.

وشددت الدائرة على أن الموظفين الذين يعملون في منافذ الطعام والشراب في المنشآت الفندقية وجميع متعاملي الطعام والمطبخ وموظفي الاستضافة لابد أن يخضعون لفحوصات «كورونا».

وأوضحت الدائرة ان جميع زوار الفنادق والمنشآت السياحية يجب أن يرتدون أقنعة الوجه في جميع الأوقات، مع ضرورة توفير الأقنعة عند المداخل، مشيرة إلى انه الأفراد المشتبه بهم في غرف العزل المخصصة.

وأكدت الدائرة على ضرورة توفير علامات التباعد الاجتماعي في جميع منافذ الأغذية والمشروبات، كما يجب أن يتوفق منفذ المأكولات والمشروبات عن استقبال الزوار اعتباراً من الساعة 9 مساءً.

ولفتت الدائرة إلى ان الحد الأدنى المطلوب للمسافة بين الطاولات يبلغ 2.5 متر، ولكن المسافة الاجتماعية بين الأفراد 2 متر فقط، مشيرة إلى أن الفنادق ليست مطالبة بتثبيت كاميرات حرارية عند كل منفذ بالفندق في حال سيقوم الزوار بالمرور من خلال هذه الكاميرات عند الدخول من بوابة الفندق، مشددة على ضرورة عدم السماح للزوار بالدخول دون المرور بالماسح الضوئي المخصص.

وأكدت الدائرة عدم الزامية تثبيت بوابة تطهير في الفنادق والمنشآت السياحية، مشيرة في الوقت ذاته إلى انها أفضل الممارسات الحالية في المجال، لكنه من الضروري توفير المطهرات والقفزات والأقنعة عند المداخل.

وأوضحت الدائرة أنه من الممكن استخدام محلول تطهير كحولي بتركيز أقل من 75% طالما ان التركيز لم يقل عن 60%.

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