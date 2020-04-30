اتصالات تكثف جهودها لضمان استمرارية الأعمال في الدولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال حسن حسين نائب رئيس خدمة العملاء في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إن المؤسسة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير شبكتها وبنيته التحتية في غضون السنوات الماضية وهو ما أهلها للنجاح في مواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).

وأضاف حسين في تصريحات متلفزة اليوم لقناة سما دبي: "اتخذت اتصالات خطوات استباقية قبل الأزمة بسنوات مع ضخ استثمارات كبيرة في شبكة الالياف البصرية، لتواصل الدولة تربعها على المركز الأول عالمياً وللعام الثالث على التوالي بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، بعد أن بلغت نسبة التغطية 95.7 %".

وأشار إلى أن تغطية شبكة «اتصالات» للجيل الرابع وصلت إلى 99.56%، في حين وصلت تغطية الجيل الثالث إلى 99.82%، مشيراً إلى أن هذه الجهود بل كانت نِتاج الاستثمارات المتواصلة التي ضختها في سبيل الارتقاء بقدراتها الشبكية على مدى السنوات الماضية، بما عزز تغطية شبكة الهاتف المتحرك بالدولة ورفع معدل النفاذ إلى الإنترنت فيها.

وأكد أن «اتصالات» تدعم بقوة آليات التعلم والعمل عن بعد لضمان استمرارية الأعمال في كافة قطاعات الدولة وتسخير كافة كوادرها وخدماتها من خلال مجموعة من المبادرات كان منها توفير التطبيقات والخدمات والباقات الجديدة التي تحتاجها الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لمواصلة أعمالهم بشكل سلس خلال فترة العمل من المنزل.

وذكر انه بخصوص التعلم عن بعد نجحت «اتصالات» في اتاحة المواقع الالكترونية الخاصة بالمدارس والجهات التعليمية بشكل مجاني بنسبة 100%، وأيضا تطبيقات التي تستخدم في التواصل عن بعد لتسهيل عملية التعلم وذلك بالتعاون مع وزارة التعلم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وذكر أن «اتصالات» لديها نحو 4300 موظف للرد على مكالمات العملاء وحل مشاكلهم واستفساراتهم في اقل فترة ممكنة.

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