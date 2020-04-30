السماح لشركات المقاولات بإقامة مساكن لعمالها في المواقع الانشائية

المصدر: وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السماح لشركات المقاولات بإقامة مساكن للعمال في مواقع الإنشاءات التي تنفذها الشركات.

جاء ذلك بموجب تنسيق جرى بين الوزارة والبلديات والجهات المحلية المعنية بهدف توفير المساحات المناسبة بين العمال في المساكن والمدن العمالية وبالتالي التقليل من مخاطر الاختلاط بين العمال فضلا عن ضمان استمرار تأدية الاعمال الإنشائية والبنى التحتية في ظل عدم السماح بنقل العمالة بين إمارات الدولة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية الى تأمين سلامتهم.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات الراغبة بإقامة المساكن العمالية في مواقع الإنشاءات بجميع اللوائح والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المحلية وإتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي بين العمال المستخدمين لهذه المساكن بما يوفر لهم الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ حملات دورية مشتركة للتفتيش على المساكن العمالية التي تقام في المواقع الإنشائية للتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

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