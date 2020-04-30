1.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.33 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.18 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم و 253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.59 مليون درهم .

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايبن درهم و ثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 689.42 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 603.21 مليون درهم و 77 رهن فلل وشقق بقيمة 86.21 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 302 مليون درهم وآخر في منطقة أم الشيف بقيمة 111 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 18 هبة بقيمة 72.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم و آخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 8 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز