35.547 ألف حملة تفتيشية في أبوظبي في 29 يوماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حملاتها التفتيشية بشكل غير مسبوق على أسواق الإمارة، حيث بلغ عدد الحملات خلال الفترة من 30 مارس إلى 28 أبريل الجاري 35 ألف و547 حملة تفتيشية تم تنظيمها على مدار 29 يوماً.

ونفذت الدائرة 5223 حملة تفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت ومخالفة 4 منشآت وإنذار 4 أخرى.

واحتلت المطاعم المرتبة الأولي في الحملات التفتيشية بنحو 1591 حملة وبنسبة 30.5% تليها مراكز بيع الخضروات بنحو 1249 جولة تفتيشية وبنسبة 23.9% ثم منافذ البيع والبقالات بنحو 1018 جولة وبنسبة 19.5%.

وشدد حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة على أن الدائرة كثفت حملاتها التفتيشية على الأسواق مع بداية شهر رمضان بهدف تشديد الرقابة والتأكد من وجود معروض وافر من السلع خاصة الأساسية وتوعية الجمهور بأساليب الشراء الصحيح. ونوه إلى أن الدائرة كثفت خلال الشهر الكريم توزيع عدة آلاف من منشوراتها التوعية للمنشآت الاقتصادية مشيرا إلى أن هدف الجولات هو ضبط الأسواق وليس توجيه مخالفات أو إنذارات.

وشملت الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية عشر أنواع من المنشآت شملت منافذ البيع والبقالات، مراكز بيع الخضروات والفواكه والأسماك، المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي، الصيدليات، منشآت التحقق من المستلزمات الصحية، مراكز التسويق، الأندية الرياضية والصالونات النسائية، محلات الصرافة، سكن العمال.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة، وبلغ عدد هذه العقوبات 315 عقوبة تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار، وبلغ عدد المنشآت المغلقة 10 محلات ومطاعم وأندية كما تم توجيه 77 مخالفة إضافة إلى 238 إنذار.

ونشطت الحملات التفتيشية للدائرة منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) حيث ضاعفت جهودها بشكل غير مسبوق في تاريخها لضبط الأسواق، وذلك بعد أن تلقت شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

وطالبت الدائرة كافة المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات.

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