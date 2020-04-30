أم القيوين تطلق حزمة من المحفزات لدعم قطاعات الأعمال والأفراد

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم / 2 / لسنة 2020 بشأن حزمة المحفزات الاقتصادية لدعم قطاعات الأعمال والأفراد.

ونص المرسوم الأميري على تخفيض (50%) من رسوم الرخص الجديدة و التجديد بأنواعها ( تجارى، صناعي ، مهني) بدائرة التنمية الاقتصادية وإلغاء الغرامات (غرامات التأخير للرخص المنتهية) على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها (تجارى، صناعي، مهني) في الدائرة وتخفيض (50%) من رسوم الأنشطة الخاصة بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين على أن يستمر العمل بالقرار رقم / 3 / لسنة 2020 بشأن اعفاء المنشأت والمؤسسات المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم و الغرامات بالنسبة للأنشطة التي لا تزال خدماتها معلقة.

وجاء بالمرسوم الأميري رقم / 2 / لسنة 2020 أنه على دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين متابعة الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة وإبرار توصياتها فيما يتعلق بالمحفزات وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها إلى جانب تفعيل وتنفيذ هذه المحفزات وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقا لاختصاصها على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من الأول من مايو 2020 ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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