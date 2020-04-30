اقتصادية دبي تغلق 19 محلاً غير ملتزم بإجراءات إعادة فتح الأسواق

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الخامس من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 19 محلاً والتنبيه على 165 منشأة تجارية ومخالفة محلين اثنين، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 505 محلات.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 365 محلاً، في حين تم تنبيه 90 محل، وإغلاق 19 محلاً آخر.

وتركزت الحملات التفتيشية على المحلات المتواجدة في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، ابوهيل، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، راس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد، أم سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، العوير، الفهيدي، بور سعيد. كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: مصبغة، تجارة البصريات، تجارة الإطارات، تجارة الإلكترونيات، تجارة مواد البناء، استوديو تصوير، الدعاية والإعلان، خدمات الطباعة والنسخ، خياطة وتطريز، السفريات والسياحة.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 9 مراكز تجارية، في منطقتي ديرة، وبر دبي، وأسفر عنها 75 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة محلين اثنين، بسبب القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في هذه الفترة، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 140 محلاً.

امتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق.

وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.

من جانب آخر، تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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