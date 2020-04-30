مولد عملاق طاقة عالمي في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أقر مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) نقل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة «طاقة»، المملوكة لشركة «القابضة»، حيث سينتج عن الصفقة إنشاء إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة، وثالث أكبر شركة مدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

وستفضي الصفقة، والمقرر إتمامها في الربع الثالث 2020، إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً. وستضم محفظة أصول «طاقة» حصص الأغلبية تقريباً في جميع محطات توليد الكهرباء والمياه في الدولة، لتصبح بذلك أكبر شركة متخصصة في عمليات نقل وتوزيع المياه والكهرباء على مستوى الدولة.

وستواصل «طاقة» عملياتها في الولايات المتحدة وسلطنة عمان والمغرب والهند والسعودية وغانا، بالإضافة إلى أنشطتها وعملياتها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا والعراق.

وبعد تقييم جميع الأصول المساهمة التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، فإن قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي "طاقة" تُقدَّر بنحو 4.1 مليارات درهم. وبعد اختتام الصفقة، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "طاقة" التي قد تنظر في طرح عام إضافي.

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