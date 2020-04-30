دبي تغلق 9 محلات وتنبه 176 منشأة تجارية

المصدر: (دبي - البيان)

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، 9 محلات وتم التنبيه على 176 منشأة تجارية، ومخالفة 18 محلاً لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي وفتح غرف القياس والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 504 محلات.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة وصل عدد المحلات المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 354 محلاً، في حين تم تنبيه 74 محلاً وإغلاق 9 محلات أخرى إلى جانب مخالفة 11 محلاً تجارياً.

وتركزت الحملات على المحلات في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، الفهيدي، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، راس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد، أم سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، العوير. كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: خدمات الأفراح، زينة السيارات، قطع غيار السيارات، بيع الهواتف المتحركة، إصلاح الإلكترونيات.

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