مدير عام «إنديا جيت» لـ «البيان»: الإمارات من أهم أسواقنا

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت بريانكا ميتال، مدير عام مجموعة «كِي.آر.بي.إل» المحدودة (إنديا جيت)، وهي شركة هندية تعتبر من أكبر مصدري الأرز البسمتي في العالم، أن الشركة بدأت بالتخطيط لموسم رمضان، منذ شهر يناير الماضي، وطلبت من جميع موزعيها في الإمارات والمنطقة الاحتفاظ بالمخزونات لتلبية احتياجات المستهلكين، مشيرة إلى أنه تم شحن المنتجات في وقت سابق، مع التأكد من أن جميع محلات السوبرماركت لديها مخزون بشكل يومي.

وفي تصريحات لـ«البيان»، أشارت ميتال إلى أن شهر رمضان موسم حاسم بالنسبة للشركات العاملة في تجارة الأرز، حيث يزداد الطلب على الأرز قبله بفترة، لذلك يبدأ التحضير مقدماً لضمان وجود مخزون كاف قبل وأثناء هذا الشهر. وأشارت إلى أن الموزعين يمتلكون مخزوناً كافياً ولا تزال الموانئ الهندية والإماراتية تتعامل مع شحنات الأرز.

ولفتت إلى أن وزارة الشحن في الهند أصدرت تعميماً في اليوم الأول من الإغلاق، حيث تم الإعلان عن جميع الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالشحن باعتبارها خدمات أساسية وتم منحها الإذن لاستكمال عملها، والشيء نفسه يطبق مع ساحات الجمارك وساحات الحاويات للبضائع، ويشهد كل يوم تحسناً في حركة البضائع من الأيام الأولى من الإغلاق.

تهافت على الشراء

وحول تأثر تجارة الأرز العالمية بالظروف الحالية، أوضحت ميتال أن الأرز سلعة مهمة وأساسية لأكثر من 50% من سكان العالم، لذلك فإن أزمة وبائية مثل جائحة كورونا من شأنها أن تخلق ضائقة بين المستهلكين تؤدي إلى التهافت على الشراء، وتابعت قائلة: باعتبار أن الهند ثاني أكبر منتج ومصدر للأرز، فمن المهم بالنسبة لنا الحفاظ على استمرار المعروض العالمي من الأرز، في حين أن العديد من البلدان قيدت الصادرات، فتحت الهند ذراعيها وأبوابها لشركائها التجاريين الاستراتيجيين على مستوى العالم وخاصة الشرق الأوسط.

وأضافت: نتفهم تماماً الدور الذي تلعبه الهند في الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، وقد كنا سباقين لضمان أن سلاسل الإمداد تعمل بكامل طاقتها في كل من الهند والخارج، وتركيزنا الأساسي ينصب على ضمان استمرارية الإنتاج والتوافر في جميع أسواق المنطقة لجميع أنواع الأرز من علامة «إنديا جيت».

غرفة تحكم

وأضافت ميتال: في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الإغلاق في الهند، كانت الحكومة الهندية استباقية جداً في تقديم الدعم، للحفاظ على عمل سلسلة الإمداد المحلية والعالمية، تم إنشاء غرفة تحكم ومعالجة لجميع المشاكل على الفور.

وأشارت ميتال أن كل دولة تبذل أيضاً قصارى جهدها للعمل بسلاسة قدر الإمكان في ظل الوضع الحالي، في حين أنه كانت هناك قيود لوجستية وإغلاق في وجهات تصدير مختلفة، تتخذ الشركات التدابير اللازمة، لضمان استكمال التجارة دون انقطاع.

تعاون فعال

وأكدت ميتال أن الموزع المعتمد لمنتجات «إنديا غيت»، وهي شركة المايا للتجارة، على اتصال مستمر مع وزارة الاقتصاد، وتقدم جميع المعلومات المطلوبة والأسعار المتوافقة مع سعر البيع بالتجزئة الذي وضعته الوزارة.

وأضافت: تكمن الآن أولويتنا الرئيسية في خدمة عملائنا على أكمل وجه بالنظر إلى الثقة المعطاة بأرز «إنديا جيت» وبالتالي فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان الإمداد المستمر لمنتجاتنا في أوقات الطلب غير المسبوقة.

وأشارت ميتال إلى أنه، ووفقاً لشركة «إي سي نيلسن»، فإن جوالاً واحداً من كل 3 أجولة من الأرز البسمتي المباعة بقيمتها في الإمارات، هي علامة تجارية تابعة لمجموعة «كِي.آر.بي.إل»، وأكدت أن جميع منتجات الشركة متواجدة في أسواق الإمارات بما يشمل «إنديا غيت كلاسيك» وفئة «إنديا غيت سوبر» وهي الأعلى مبيعاً في الهند ومن ثم الإمارات.

وأضافت: مع اقتراب أيام نهاية الإغلاق في الهند، يكتسب العمل نشاطاً ونبذل قصارى جهدنا، لمواصلة الحد الأقصى من الإنتاج والصادرات في ظل هذه الظروف، حيث تتضاءل العقبات أيضاً تدريجياً ويتطلع الناس إلى افتتاح مقرنا.

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