«المالية» تستلم مشروع الميزانية الاتحادية 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة المالية، أخيراً، استلامها مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021 من الجهات الاتحادية عبر النظام الآلي لإعداد الميزانية، الذي تم تطويره بشكل كامل وللمرة الأولى عن بُعد التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» حول العالم.

ويأتي الإعلان كجزء من الخطوات الاستشرافية والاستباقية التي اتخذتها الوزارة لمواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من تقنياتها وفقاً لـ«رؤية الإمارات 2021» ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

نقلة نوعية

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: «حققت وزارة المالية خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في تحديث وإجراء تطوير شامل للأنظمة الإلكترونية المالية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتناسب مع متطلبات التحول للحكومة الذكية لضمان توفير أفضل الخدمات بسهولة ويسر لكافة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية التي تستخدم النظام الآلي لإعداد الميزانية».

وثمّن جهود كافة الموظفين وتفانيهم في إنجاز وتأدية المهام الوظيفية الموكلة إليهم بالكفاءة العالية المطلوبة أثناء العمل عن بُعد، ليتم رفع المشروع الجديد للميزانية العامة للاتحاد للسلطات العليا المختصة في المواعيد المحددة وفق الدستور والقانون.

وأضاف: «حرصت وزارة المالية على توفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشروعات الميزانيات لكافة الجهات الاتحادية على موقع الوزارة الإلكتروني وعبر تطبيقها الذكي؛ للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة».

إنجاز

وتلقت وزارة المالية مختلف الطلبات الواردة من الجهات الاتحادية والشركاء عبر مختلف الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى الحكومة الاتحادية، وتم إنجاز كافة هذه الطلبات بجودة عالية وبالدقة والسرعة المستهدفة، كما قام ممثلو الوزارة بالتواصل والتنسيق مع المختصين لدى الجهات الاتحادية لتقديم الاستشارات الفنية والإدارية ومعالجة بعض الموضوعات المتعلقة بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021 وإيجاد حلول سريعة وتخدم المصلحة العامة.

وكانت وزارة المالية قد نظمت أيضاً مجموعة من ورش العمل التدريبية عن بُعد حول النظام الآلي لإعداد الميزانية بشأن النظام الجديد لإعداد ميزانية الوظائف، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات الاتحادية للتعرف على النظام الجديد لتعديل ميزانيات الوظائف بالحكومة الاتحادية، والتدرّب على استخدامه، وطرح مختلف استفساراتها حول آليات تطبيقه.

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