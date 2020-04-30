801 مليون درهم إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات، وصل لـ800.64 مليون درهم بالربع الأول، بزيادة 6.82%، (51.13 مليوناً)، منها 639.52 مليوناً لـ«اتصالات»، بنمو 3.25%، و161.12 مليوناً بـ«دو»، بزيادة 23.7%. ووصل حجم إنفاقهما على الشبكات بـ2019 لـ3.06 مليارات، بتراجع 8.53%، (285.6 مليوناً).

وانخفضت نفقاتهما التشغيلية 0.5% لـ10.13 مليارات، منها 8.03 مليارات لـ«اتصالات»، مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين، و2.1 ملياراً لـ«دو»، واستحواذ تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات، وبلغ إجمالي إيرادات الشركتين 16.1 ملياراً، منها 13.11 ملياراً لـ«اتصالات»، و2.98 ملياراً لـ«دو».

واستحوذت الإمارات على حصة الأسد من إيرادات «اتصالات»، بواقع 7.99 مليارات، فيما بلغت إيرادات المغرب 1.94 ملياراً، ومليار من مصر، و747.37 مليوناً من باكستان، و1.66 ملياراً إيرادات أخرى. وتأتي أغلبية إيرادات «دو» من الإمارات، ومن 4 قطاعات رئيسة، هي "الهاتف المتحرك"، و"الهاتف الثابت"، و"البيع بالجملة"، و"الخدمات الأخرى"، كالبث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع.

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