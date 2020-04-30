«دبي للسلع» يستعرض جاذبيته التجارية للاستثمارات البريطانية

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أول من أمس، محادثة افتراضية عبر الإنترنت مع منصور بالهول، سفير الدولة بالمملكة المتحدة، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» التي تستهدف الشركات العاملة بلندن، والمقررة افتراضياً يوم 5 مايو المقبل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة لندن ومجموعة الأعمال البريطانية بدبي؛ بهدف تعريف الشركات البريطانية بالفرص التجارية بدبي، مع تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال لدى "دبي للسلع المتعددة".

وقال بن سليِّم: «عملنا بسرعة على إطلاق برنامج شامل لدعم الشركات الأعضاء في المركز، وزيادة تفاعلنا عبر الوسائل الرقمية مع أصحاب المصلحة الدوليين لجذب شركات جديدة، وعقدنا شراكة مع مجلس الأعمال البريطاني بدبي وغرفة تجارة وصناعة لندن؛ لتقديم أحدث فعالية عبر الإنترنت لعرض الجاذبية التجارية التي تتمتع بها الإمارات للصناعة البريطانية، وتأكيد أن كلاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة مفتوحان للأعمال التجارية، فلطالما قدّر المركز دعم سفارة الإمارات بلندن، ونتطلع للعمل مع فريق عملكم لفترة طويلة في المستقبل».

فيما اطّلع بالهول على الاستراتيجية التي يعتمدها المركز لدعم المرونة الاقتصادية في دبي، كحزمة دعم الأعمال التي أطلقها أخيراً، والتي تُعد الحملة التجارية الأكبر في تاريخه والهادفة لاجتذاب مزيد من الشركات لتأسيس أعمالها فيه، بالإضافة إلى دعم الشركات الحالية المسجلة فيه والبالغ عددها 17 ألف شركة.

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