22% ارتفاع التصرفات العقارية بأبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شهدت التصرفات والرهون العقارية في أبوظبي ارتفاعاً من حيث القيمة بنسبة 22 %، مسجلةً 19.2 مليار درهم، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي في الربع الأول من 2020، فيما شهد السوق نوعاً من التباطؤ على مستوى المبيعات والإيجارات.

وشكلت المبيعات على المخطط في بعض المناطق الحيوية بالعاصمة مثل جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومنطقة الريف مجتمعةً أكثر من نصف إجمالي قيمة التداولات العقارية، مدفوعاً بالتسهيلات المقدمة من المطورين التي تشمل خطط السداد المرنة، فضلاً عن برنامج «التأجير المنتهي بالتملك» الذي أطلقته الدار العقارية، والذي حاز اهتمام المستثمرين المحتملين.

وواصل سوق العقارات في العاصمة مرحلة التصحيح وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول. وانخفض متوسط مبيعات الشقق السكنية 1.2 % مقابل 1.8 % للفلل على أساس ربع سنوي، في حين شهد سوق الإيجارات تراجعاً بواقع 1 % للشقق و0.6 % فقط للفلل للربع الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز