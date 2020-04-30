«القابضة» تستكمل الاستحواذ على «الإنشاءات البترولية الوطنية»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، استكمال عملية الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المتخصصة في خدمات وحلول الطاقة، بما فيها الهندسة والمشتريات والإنشاءات. يأتي ذلك في أعقاب استكمال «القابضة» شراء حصة 30 % من أسهم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من شركة اتحاد المقاولين العالمية.

واستحوذت «القابضة» التي كانت تعرف سابقاً باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، على الأسهم الباقية من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بعد إعلانها الشهر الماضي إضافة 14 شركة إلى محفظتها، منها الشركة القابضة العامة «صناعات»، التي كانت تمتلك حصة الأغلبية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة»: «تضم محفظة «القابضة» عدداً من أكثر الشركات نجاحاً وطموحاً في إمارة أبوظبي، ونحن نتطلع إلى العمل عن قرب مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية مع استمرارنا في تطوير محفظة عالمية المستوى من الشركات، التي تضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد الإمارة.

من شأن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أن تساعد على تطوير قطاع النفط والغاز في الإمارات، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية سريعة النمو لعمليات الهندسة والمشتريات والإنشاءات بقطاع الطاقة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل عام في دولة الإمارات».

وأضاف: «يعد قطاع التصنيع المحلي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو في «القابضة»، وسيكون لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى جانب عدد من الشركات الأخرى التابعة لنا، دور محوري في تشكيل مستقبل هذا القطاع.

وسنتعاون مع الإنشاءات البترولية الوطنية لتحديد الفرص وأوجه التعاون، التي تحقق منفعة مشتركة وتساعد على تعزيز عائدات الصناعات الوطنية محليا ودوليا».

وقال خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في «القابضة»، ورئيس مجلس إدارة الإنشاءات البترولية الوطنية: تضع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أسساً قوية لتحقيق النمو على المدى البعيد مدفوعة برؤيتها الاستراتيجية، وما تمتلكه من خبرات إدارية وتشغيلية.

وستواصل شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من خلال توجيهات «القابضة»، التركيز على نقاط قوتها الأساسية المتمثلة في تقديم خدمات استثنائية للهندسة والمشتريات والإنشاءات، بما في ذلك المشاريع المتطورة، التي تدعم البنية التحتية لقطاع النفط والغاز بالدولة. وستسعى الشركة إلى القيام بالمزيد من التوسعات الدولية، بعد تحديد الفرص في الأسواق الأساسية مثل السعودية ومصر والكويت والبحرين ودول أخرى.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للإنشاءات البترولية الوطنية: منذ تأسيسها في 1973 بتوجيهات الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تبنت الشركة هدفاً طموحاً لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لعمليات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في قطاع الطاقة.

وحرصنا على تأسيس منظومة عالمية متكاملة لقطاع الطاقة، من بين الأكثر تطوراً حول العالم بفضل إمكاناتها المتميزة، بما في ذلك أكبر ساحة تصنيع في المنطقة، وفريق عمل يضم نخبة من أفضل الخبراء.

نمو قياسي

سجلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية معدل نمو قياسياً في 2019 مع تحقيقها أعلى إيرادات منذ تأسيسها في 1973. وواصلت الشركة من خلال عملياتها التركيز على إضافة القيمة للاقتصاد الوطني، مسجلة أكثر من مليار درهم من عقود الشراء والخدمات المحلية خلال العامين الماضيين، كما أعلنت الإنشاءات البترولية الوطنية عن مجلس إدارة جديد برئاسة خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في «القابضة».

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