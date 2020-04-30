الروابي تطلق مبادرة «تحيّة إلى أطبائنا»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة الروابي مبادرة «تحية إلى أطبائنا». ومن خلال شراكة مع وزارة الصحّة، تلتزم الشركة بمساعدة الأطباء والممرضين والمرضى، من خلال منتجاتها الوظيفية، التي تدعم وتحفظ وتحسّن صحّة مناعة الجميع. وتسلّط المبادرة، التي تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، الضوء على الجهود التي تبذلها الروابي من أجلها مكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد 19)، مع الالتزام بالسياسات الحكومية المقررة.

وطوال الفترة الحالية، سيجري توصيل شاحنة محمّلة بمنتجات الروابي الوظيفية (فيتامين D، نيوتري بوست، عصير البرتقال، سوبر حليب..) يومياً إلى وزارة الصحة، التي ستتولّى توزيع المنتجات إلى الجميع في شبكة المستشفيات، من الطاقم الطبّي إلى المرضى.

وقال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي للألبان: الأهمّ في الوقت الحاضر هو ضمان سلامة الجميع ومناعتهم، ونؤكد تحية الأطباء والطواقم العلاجية، وأننا ندعمهم قدر المستطاع. واتخذت شركة الروابي إثر انتشار فيروس (كوفيد 19) كل التدابير الوقائية لضمان صحة أبقارها الحلوب البالغ عددها 15 ألفاً.

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